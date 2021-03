Pasqua 2021, tutta Italia in 'zona rossa'

'Blindare' il periodo delle vacanze di Pasqua, come avvenuto a Natale: tutta Italia, secondo l'orientamento del Governo nazionale, passerà in 'zona rossa' il 3, 4 ed il 5 aprile.

«Per le festività pasquali, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale - si legge su corriere.it - Sarà comunque possibile spostarsi all'interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone».

Nuove colorazioni - Da lunedì la Lombardia cambia colore tornando 'rossa', per decisione delle autorità regionali. Dovrebbero passare alla 'zona rossa' anche: Bolzano, Trento, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Veneto, Marche. In 'zona arancione': Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Toscana, Valle d’Aosta e Abruzzo, con mantenimento delle maggiori restrizioni per l'area metropolitana Chieti-Pescara e quei comuni dove si registra il maggior numero di contagi. La Sardegna dovrebbe rimanere in zona bianca.