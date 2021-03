The Green Factory EU Industry Week 2021

The Green Factory è un nuovo ecosistema dell’innovazione con l’ambiente al centro. Un evento di open innovation sulle politiche industriali e i nuovi programmi di sostegno all’innovazione, da implementare nei territori dell’Unione Europea per far nascere nuovi ecosistemi industriali.

All’interno delle iniziative della Settimana Europea dell’Industria, promossa dalla Commissione Europea, The Green Factory, che si terrà il 18 e il 19 marzo, sarà l’evento di riferimento per l’area adriatica.

Prendendo spunto dall'EU Green Deal e dal Next Generation EU, il confronto sarà focalizzato su come progettare nuovi ecosistemi industriali, in cui le risorse naturali possano essere recuperate, le risorse finanziarie possano essere attivate e, soprattutto, in cui le risorse umane, i giovani e i talenti possano essere valorizzati.

Coinvolgendo referenti di rilievo e validi esempi, regionali e nazionali, di realtà industriali e imprenditoriali, istituzioni, Università e centri di ricerca, startup e grandi aziende, questa due giorni di dibattito sarà suddivisa in tavoli di lavoro tematici: Politiche regionali e nazionali, Mobilità, Energia, Industria, Innovazione, Fondi e Investimenti, per tracciare insieme alcune traiettorie verso un’economia fondata sulla salvaguardia delle risorse naturali e sullo sviluppo delle nuove tecnologie verdi per le industrie.