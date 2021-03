Ordigno all'ingresso del ristorante: danni al locale nel centro storico

Danneggiato l’ingresso del ristorante 'Simbiosi', in via Cavour, nel centro storico di Vasto, per l'esplosione di un ordigno avvenuta questa notte, poco dopo le 24.

Sull'episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Vasto.

Il locale era rimasto operativo fino alla serata per l'asporto. Verranno analizzati i filmati della videosorveglianza nell'obiettivo di poter risalire ai responsabili.