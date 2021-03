Addio a Franco Cuccurullo, per 15 anni Rettore dell'Università 'G. d'Annunzio'

All'età di 78 anni, per complicanze dovute al contagio Covid, si è spento il prof. Franco Cuccurullo, per 15 anni Rettore dell'Università 'd'Annunzio' di Chieti-Pescara.

Era ricoverato all’Ospedale Santissima Annunziata di Chieti.

Cuccurullo, laureato in Medicina e Chirurgia a Bologna nel 1967, aveva iniziato la carriera accademica con il prof. Sergio Lenzi, presso la Clinica Medica di quell’Ateneo. Nel 1980 si era trasferisce a Chieti, come professore Incaricato di Patologia Medica, presso l’Università “G. d’Annunzio”. Professore Associato dal 1982 e Ordinario di Medicina Interna dal 1986, aveva presieduto la Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 1987 al 1997. Nel 1997 il suo primo mandato come Rettore della “G. d’Annunzio”, incarico ricoperto per 15 anni.