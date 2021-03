Il lotto Abv2856 AstraZeneca è stato usato anche in Abruzzo

Anche in Abruzzo si registra una grande apprensione dopo la circolazione delle notizie relative al blocco del lotto ABV2846 del Vaccino anti-Covid AstraZeneca. Tante le telefonate che arrivano dai cittadini alle Asl, ai 118 e perfino alle redazioni giornalistiche. Sono migliaia, nel complesso, le dosi appartenenti a quel lotto somministrate in Abruzzo.

Maurizio Brucchi, coordinatore regionale della campagna vaccinale, a proposito della sospensione del lotto disposta dall’Aifa, dice che le dosi del vaccino evidenziato sono state "ampiamente usate" in tutto l'Abruzzo, come nel resto d'Italia, da settimane e fino a questa mattina", ma "ad ora non abbiamo avuto segnalazioni di reazioni avverse”

Intanto, dopo la sospensione da parte dell’Aifa, anche in Abruzzo, come nel resto d’Italia, i carabinieri del Nas stanno provvedendo al sequestro delle dosi.