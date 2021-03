Sportello e gruppi di mutuo aiuto, la Sala 'Aldo Moro' a disposizione del Ser.D

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Si rafforza la collaborazione interistituzionale tra il Ser.D e il Comune di Vasto.

La giunta municipale, con delibera n.38 del 25 febbraio 2021, ha concesso in uso gratuito la sala convegni “Aldo Moro”.

"Con questo provvedimento - spiega la dott.ssa Antonietta Fabrizio, responsabile del Ser.D. di Vasto - l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Menna ha inteso venire incontro alla richiesta del Servizio per le Dipendenze Patologiche di avere locali a disposizione per alcune attività istituzionali (sportello, gruppi di auto mutuo aiuto etcc) che hanno bisogno di uno spazio meno connotato e stigmatizzante, non avendo il Ser.D la disponibilità di locali idonei allo scopo, anche alla luce delle problematiche connesse all’emergenza da Covid-19.

L’auspicio - conclude - è che tale collaborazione interistituzionale possa continuare anche in futuro con attività di prevenzione e di promozione della salute".