C’è tempo fino al 21 marzo per votare l’unico comune abruzzese come 'Borgo dei Borghi 2021'

Sul sito della Rai, si può votare fino al 21 marzo 2021 Campli, l’unico comune Abruzzese candidato al Borgo dei Borghi 2021. E’ questa l’ottava edizione del programma di grande successo che ha permesso ai telespettatori di scoprire posti bellissimi, divenuti mete turistiche tanto frequentate quanto quelle più tradizionali. Si può votare una volta al giorno e per una sola preferenza. Gli utenti non ancora registrati per votare dovranno creare una utenza Raiplay indicando username, password ed indirizzo e-mail.

Si vota sul sito della RAI (www.rai.it/borgodeiborghi) o su www.raiplay.it, il voto è gratuito, ma è necessario avere un account di accesso a RaiPlay. Chi è già in possesso di credenziali RaiPlay può effettuare direttamente il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto; gli utenti non ancora registrati dovranno creare un account RaiPlay indicando username, password ed indirizzo e-mail di riferimento. Ogni account può esprimere un solo voto, ma ogni account può votare tutti i giorni – non prima delle 24 ore dal voto precedente – per tutto il periodo di votazione.