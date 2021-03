Poste Italiane celebra la donna e sottolinea la presenza 'in rosa' a Vasto Centro

Poste Italiane, anche a Vasto, celebra la Festa della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale.

L’immagine della cartolina raffigura il volto di una donna contemporanea che si affaccia al Terzo Millennio, adornata da fiori avvolti in un gioco di luminosi colori. A Vasto, i due prodotti saranno disponibili fino all’11 marzo nell’ufficio postale di via Giulio Cesare. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata particolare, facendo dono della cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a chi è lontano.

Nei 141 uffici postali della provincia di Chieti, su un totale di 549 dipendenti tra direttori, operatori di sportello e figure di staff, lavorano 384 donne. Il 70% (primato in Abruzzo), 5 punti in più della media regionale e ben 16 punti in più di quella nazionale. Inoltre, in tutta la provincia sono 73 le donne che ricoprono incarichi di responsabilità.

A proposito di presenza femminile negli uffici postali particolarmente significativo è l’esempio della sede di Chieti Stazione (via Pescara), dove su un totale di 23 dipendenti le donne sono 18. In provincia, tra gli altri, si distingue la sede di Vasto Centro (22 donne e 12 uomini).

Nel settore recapito, su un totale di 216 dipendenti tra portalettere, addetti alle lavorazioni interne e figure di staff, in tutto il territorio provinciale lavorano 135 donne (il 62,5%). Donne in maggioranza in tutti i Centri di Distribuzione della provincia, compreso quello di Vasto (32 donne e 20 uomini).