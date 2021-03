“Donna” di Mia Martini, l'omaggio di Lino D'Avino

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ha scelto “Donna”, un brano scritto da Enzo Gragnaniello, interpretato nel 1989 da Mia Martini, l’artista Lino D’Avino per fare un omaggio a tutte le donne, pensando all’8 marzo.

Una canzone sempre attuale, un testo straordinariamente moderno e al passo con i tempi, che non lascia indifferenti, perché anche con il passare degli anni, sono ancora tante le umiliazioni, i soprusi o il mancato rispetto che c’è ancora verso la donna.

“Donne piccole e violentate / molte quelle delle borgate / ma quegli uomini sono duri / quelli godono come muli. / Donna come l’acqua di mare / chi si bagna vuole anche il sole / chi la vuole per una notte / c’è chi invece la prende a botte. “

Un testo fortissimo, esplicito, un urlo di denuncia sociale, messo in evidenza dal toccante video creato da Lino D’Avino. La sua voce e le immagini creano una forte emozione.