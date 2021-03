Coprifuoco violato, giovani assembrati e fuori casa nonostante la quarantena: ecco le multe

Nel corso di servizi di controllo del territorio eseguiti in applicazione delle prescrizioni imposte dal Governo centrale e dalla Regione Abruzzo per "arginare il rischio contagio da Covid 19", i Carabinieri della Compagnia di Vasto hanno sanzionato, con provvedimenti che vanno da 400 a 1.000 euro, un totale di 13 persone, 3 delle quali in violazione del coprifuoco imposto dalle 22 alle 5.

Una di queste, controllata alle 4 del mattino a bordo di motociclo, in evidente stato di ebrezza, è risultata positiva al test dell'etilometro con conseguente ritiro della patente di guida.

Ulteriori controlli, poi, per gli assembramenti. Su segnalazione di alcuni cittadini i militari hanno sanzionato 9 giovani che, in violazioni delle norme di settore, erano assembrati nelle vie del centro storico ed un’altra persona che, nonostante fosse in quarantena per contatti stretti con positivi al Covid, era uscita dalla propria abitazione.