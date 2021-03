Successo di “Questione Civile - XXI” di Alessio Fedele

E’ Alessio Fedele, 24 anni, vastese, laureato alla triennale in scienze politiche con indirizzo Analisi dei Processi Politici e iscritto alla specialistica in Scienze Politiche di Governo all’Università statale di Milano, il fondatore dal 2019 della rivista culturale e multidisciplinare online “Questione Civile – XXI”. Vi partecipano giovani studenti che pubblicano articoli di vari tipi di argomenti di carattere storico, filosofico, economico, letterario, scientifico, sociale, di attualità politica, ecc. “Il team degli autori è in crescita esponenziale”, racconta Alessio Fedele ” devo dire non ce lo aspettavamo, siamo partiti da zero, sulla base di un apporto volontario soprattutto di studenti universitari neolaureati, laureandi, specializzandi o dottori di ricerca, che mettono a disposizione le proprie conoscenze, abilità e competenze.” Sono circa 18 le persone che scrivono articoli con cadenza mensile, ma anche due volte al mese, in base alle proprie disponibilità di tempo libero, ma ci sono anche 3 collaboratori esterni docenti universitari, che collaborano sporadicamente.

C’è la finalità di fondo di impegnarsi per riuscire a cambiare il modo di approcciarsi alla cultura, al sapere, in tutte le sue forme, in tutte le sue discipline, in tutte le sue categorizzazioni. Dice Alessio Fedele che è una realtà che può fare la differenza.

Si spazia dalla storia contemporanea, alla storia moderna, alla storia antica, dalla filosofia del diritto, alla storia del pensiero economico, alle scienze umane, all’antropologia, alla psicologia, alla pedagogia. Gli articoli sono poi raggruppati in archivi disciplinari, utili a lettori che vogliono approfondire gli argomenti specifici anche pubblicati precedentemente. Spesso sono ricerche universitarie, ma anche studi personali, legati alla passione verso una certa disciplina. I giovani che partecipano, dice Alessio Fedele, mettono alla prova le loro conoscenze, competenze, capacità di ricerca, ma anche la capacità di andare al di là di quello che si conosce. Diventa quindi un campo di battaglia per creare una generazione consapevole, acculturata. I soci fondatori sono tendenzialmente amici universitari, le altre persone sono state coinvolte con l'utilizzo dei social network. “Ci siamo fatti conoscere molto bene”, continua Alessio Fedele, “siamo andati a fare una ricerca concreta dei profili che potessero evidenziare competenza e conoscenza profonda verso una disciplina.”

Ci sono molti progetti per il futuro, magari anche la stampa, ma per adesso ci si concentra sull’incremento dei collaboratori. I lettori sono in crescita, sono circa 2.200 al mese, con picchi anche di oltre 5.600 visualizzazioni ad articolo, grazie al passaparola, ma anche alle varie pagine social, pagina Facebook, Instagram, canale Telegram e Linkedin, e pagina Youtube dove vengono caricati video-podcast dedicati. La rivista ha le sue radici a Vasto, ma è una realtà che guarda al panorama nazionale, con autori che vengono dal Lazio, dalla Sicilia, dall’Emilia Romagna, dalla Lombardia, ecc. La maggioranza si conosce solo virtualmente. La pandemia, costringendo tutti a stare a casa, ha favorito lo sviluppo della rivista, c’è stato più tempo sia per scrivere che per leggere.

Gli autori, oltre a pubblicare la loro ricerca, il loro studio, hanno anche l’opportunità di migliorare le proprie competenze tecniche di scrittura. Alessio Fedele racconta che ha visto tanti ragazzi che sono entrati con un con una capacità di scrittura abbastanza farraginosa e poi hanno acquistato un’ottima capacità espositiva. Precisa che tutto il lavoro, anche quello organizzativo, è svolto in maniera del tutto gratuita, volontaria, molto positivo è il confronto degli autori, la capacità di vedere le cose in maniera differente, divergente, a dimostrazione che le verità, anche se diverse, possono coesistere e questione civile ne è la prova.

Stanno cercando di incrementare il numero con nuovi editor per far crescere ancora di più la rivista, chi fosse interessato trova le indicazioni nel sito: https://www.questionecivile.it/