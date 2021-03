Nel 2020 è stato pubblicato dalla Eretica Edizioni l’ultima raccolta di poesie “Versi sospesi” di Marianna Della Penna, con la prefazione curata da Francesca Torricella. La casa editrice comunica in questi giorni che tra i titoli di Poesia più venduti dai piccoli e medi editori nel 2020 c'è "Versi sospesi" di Marianna Della Penna. Una bella soddisfazione per la scrittrice che su facebook ringrazia: “Eretica Edizioni per la pubblicazione e per la fiducia, tutti i lettori che hanno scelto la poesia da leggere e da vivere insieme, quando potremmo presto parlarne in musei, piazze, centri culturali, noi tutti ci abbracceremo.” Un ringraziamento anche alle librerie di San Salvo e Vasto.

La poesia di Marianna Della Penna si snoda attraverso una serie di immagini dell’esistenza molto densa di ostacoli; i suoi versi non possono che riecheggiare quel “male di vivere” dell’uomo moderno su cui hanno ampiamente dibattuto molti dei Maestri del Novecento, a cominciare da Eugenio Montale. A differenza del pessimismo di quest’ultimo, nei versi della nostra, c’è, sempre e comunque, un desiderio fortissimo di reagire – con enorme vitalità – anche ai momenti più difficoltosi: di tessere la vita, come lei stessa afferma, per abbracciare, prima o poi, la luce. La speranza, infatti, è in quel sole che si intravede anche in penombra e che, seppure opaco e intricato, riesce a scaldare i momenti più complessi di ognuno. È singolare come il giorno e, quindi, la luce ed il sole, siano un motivo conduttore della poetica dell’autrice: essi divengono la fase in cui dopo il travaglio stancante e sfibrante della notte, l’io si realizza e trova il senso del suo essere e del suo futuro col nascere di una nuova alba, sì piena di attesa spasmodica, ma altrettanto colma di voglia di sognare, amare, lottare e conoscere.