C’è anche un po’ di Abruzzo nell’edizione numero 71 del Festival di Sanremo

La 71esima edizione del Festival di Sanremo, evidenzia le eccellenze abruzzesi: il maestro aquilano Leonardo De Amicis, presenza tanto cara all’Ariston; il direttore d’orchestra teramano Enrico Melozzi, uno dei direttori d’orchestra più gettonati del festival; il rosetano Gianluca Ginoble componente del Il Volo, ospiti nella serata di ieri; la talentuosa Casadilego, dalla voce bellissima, originaria di Montorio al Vomano, che ha spopolato all’ultimo X Factor; il percussionista e produttore musicale Carlo Di Francesco, avezzanese marito di Fiorella Mannoia; il duo comico E’ una Vitaccia, Lucio Rasetti e Fausto Verdecchia, entrambi di Atri, che commenteranno le serate in diretta Facebook.

“Commentare anche l’edizione numero 71 del Festival di Sanremo in chiave abruzzese insieme a tanti amici, tra ospiti e followers, rappresenta per noi una bella occasione di confronto,” dicono in una n ota il duo abruzzese formato da Lucio Rasetti e Fausto Verdecchia, “ condivisione di emozioni e di divertimento, un insieme di sentimenti e situazioni a nostro modo di vedere quanto mai opportuno in questo lunghissimo periodo di incertezza, apprensione, sacrificio e difficoltà per tutti a causa dell’interminabile pandemia da Covid-19”.

Viva l’Abruzzo!