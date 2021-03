Rifiuti e rottami sotto sequestro, Circomare in azione nell'area di Punta Penna

Individuato e posto sotto sequestro, dal personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto nell'area industriale di Punta Penna, un ingente quantitativo di rifiuti depositati in maniera incontrollata, da un’azienda locale, in violazione delle norme contenute nel D.Lgs. 152/2006, cosiddetto Testo Unico Ambientale.

"La notevole quantità di materiale consistente in rifiuti e rottami di varia natura - si legge in una nota - ha attirato l’attenzione dei militari che verificando lo stato dei luoghi, la consistenza del materiale e rifiuti accumulati e la documentazione in possesso dell’industria ravvisavano irregolarità al Testo unico ambientale

subito contestate al responsabile".

L’attività posta in essere - si specifica - è tesa a scongiurare che gli stessi materiali, trovandosi a diretto contatto con gli agenti atmosferici, possano, attraverso le ossidazioni, disperdere le proprie particelle nel terreno e nell’ambiente circostante inquinandolo.

L’accertamento è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Vasto e veniva preventivamente effettuato il sequestro dell’area interessata per una superficie di circa 600 mq, al fine di evitare "possibili alterazioni dei luoghi interessati".