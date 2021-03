Le elezioni comunali vastesi a ottobre: manca solo l'ufficialità

Elezioni 'congelate': così scrive la Repubblica in riferimento all'orientamento di far slittare al prossimo autunno le varie elezioni previste in primavera.

"Il Governo - si legge in un articolo sul tema - pensa a un election day il 10 ottobre per l’avanzare delle varianti della pandemia. Sospeso ogni tipo di consultazione, la decisione deve arrivare entro l’11 marzo".

La questione interessa da vicino Vasto, con l'amministrazione guidata dal sindaco Menna ormai prossima alla scadenza. Il voto comunale, dunque, dovrebbe tenersi nel mese di ottobre. Per queste consultazioni, al momento, sono state ufficializzate le seguenti candidature: Francesco Menna (riproposto dalla coalizione di centrosinistra), Dina Carinci (attuale consigliere comunale del Movimento 5 Stelle con ChiAma Vasto), Alessandra Notaro (La Buona Stagione), Angela Pennetta (L'Arcobaleno), Orlando Palmer (Iustitia Nova) e Anna Rita Carugno (Movimento Ora-Rispetto per tutti gli animali). Resta ancora da definire la candidatura a sindaco in quota centrodestra,.