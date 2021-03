Per tutti i genitori alle prese con la scuola, Josè Sergio Santoro propone “Sos Genitori: domande e risposte”

Sappiamo tutti che il mestiere di genitore, come diceva anche Freud, è il più antico e difficile del mondo. Avere uno spazio di confronto è un'occasione speciale per crescere insieme ad altri genitori attenti alla migliore formazione per i propri figli. Da questo presupposto l’insegnante Josè Sergio Santoro ha lanciato una nuova sfida, realizzare incontri in live per affrontare le problematiche scolastiche. Giovedì 4 marzo alle ore 15, in Live, il quarto incontro: “Sos Genitori: domande e risposte”. Dice Josè Sergio Santoro: “ in questo momento “straordinario” è sempre una buona occasione avere la possibilità di confrontarsi e condividere problematiche e gioie della difficile arte di essere genitori.”

Nella diretta di oggi alle ore 15:00, sulle sue pagine di Instagram, Facebook e Youtube il Maestro Sergio risponderà ai dubbi, alle domande dei genitori che lo seguiranno, un appuntamento prezioso da non perdere.

Giovedì 11 marzo sempre alle ore 15,00 ci sarà l’ultima diretta del ciclo dal titolo: “l’ABC dei GENITORI”, tutto quello che un genitore dovrebbe sapere per crescere suo figlio, sano, forte, psicologicamente robusto. In quell’occasione verrà lanciata da Josè Sergio Santoro una fantastica sfida per i genitori che vogliono migliorare le relazioni in famiglia.