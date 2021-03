Attoniti per la morte di Marcello Di Giacomo

Un malore mentre lavorava in campagna è stato fatale per Marcello Di Giacomo. Il Sindaco di Monteodorisio, Catia Di Fabio esprime le sue condoglianze. Tutta la comunità è profondamente colpita da questa improvvisa scomparsa. Ricorda che si era proposto subito come volontario per lo screening di massa a Monteodorisio, lo faceva per il bene della comunità.

Il pensiero della dr.ssa Maria Amato a Marcello, operatore sanitario dell’Ospedale San Pio di Vasto: “Un abbraccio con il cuore, a Gianfranca Spadaccini, ai suoi figli, per la perdita improvvisa di Marcello Di Giacomo, marito, padre, operatore ospedaliero, persona garbata, discreta. A mia memoria nei tanti anni di lavoro non l'ho mai sentito alzare la voce o mancare di gentilezza, si sorrideva insieme della vicinanza fisica dei due reparti, dialisi, dove Marcello lavorava in questi ultimi anni, e radiologia, dove la moglie lavora, bravissima infermiera. Uniti con un amore di tanti anni, un legame forte di famiglia, di lavoro ospedaliero, di figli cresciuti insieme, di amore per la campagna, di conoscenza dei ritmi della terra e delle stagioni.Ho pensato alla leggenda di Samarcanda, agli strani appuntamenti della vita, a Marcello e al suo passare attraverso il covid, per farsi trovare oggi all'aria aperta, puntuale dalla morte e ricordare a tutti noi quali sono le cose davvero importanti, che non sono cose. E ricordarlo a me che mi lascio prendere troppo da stupide tensioni.

Condoglianze, Gianfranca, con tutto il mio affetto.”