Il pensiero commovente di Lucia Cordisco dedicato a Vania Marinelli

Il pensiero commovente di Lucia Cordisco su facebook dedicato a Vania Marinelli, salita in cielo a 46 anni, lasciando dolore e costernazione nei tanti che l’hanno conosciuta e amata.

“Ciao grande guerriera, sei stata un esempio contro questa brutta bestia, hai lottato con tutte le tue forze e le poche volte che ti ho incontrato, avevi sempre il tuo dolcissimo sorriso, lo stesso dolce sorriso che ricordo fin da quando eri piccola. Ed è così che ti voglio ricordare. La malattia ha vinto, ma tu ti sei battuta da leonessa e rimarrai nel cuore di chiunque ti abbia conosciuto. Sarai di sicuro l'angelo più bello in paradiso e proteggerai la tua famiglia e i tuoi figli, che mai come adesso avranno bisogno di tanta forza per affrontare e cercare di superare questo immenso dolore.

Sono vicina con tutto il mio affetto a Gilda, Anna Maria, e tutta la tua famiglia. Ciao dolce Vania, che la terra sia lieve ai tuoi piedi."