Da lunedì didattica a distanza per tutte le scuole, dalle elementari alle superiori

Da lunedì 1° marzo didattica a distanza per tutte le scuole abruzzesi, dalle elementari alle superiori.

Lo prevede l'ultima ordinanza firmata dal presidente della Regione Marco Marsilio.

Questo "per agevolare - si legge in una nota - la campagna vaccinale che nel frattempo è stata indirizzata, tramite le Asl, verso il personale scolastico per arrivare il prima possibile a garantire quella copertura vaccinale che consenta una successiva riapertura più serena e sicura.

Per le scuole continua ad esserci, da parte delle Asl e del Comitato tecnico scientifico, la conferma dell’incremento dei contagi nella fascia in età scolare, come si sta verificando anche a livello nazionale".