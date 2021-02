Controlli al semaforo, dal 3 marzo segnalazioni e multe per il passaggio con il 'rosso'

Saranno attivati a partire da mercoledì 3 marzo i dispositivi sistemati nei pressi del semaforo sulla Statale 16 a Vasto Marina, nella zona del Park Hotel, per individuare, segnalare e successivamente multare gli automobilisti in transito con il 'rosso'.

Due gli apparecchi che potranno segnalare i mezzi in 'difetto' in transito in entrambi i sensi di marcia sulla trafficata arteria nazionale.