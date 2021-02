Sabato screening di massa con la partecipazione della Ricoclaun

E’ Sabato 27 febbraio la data dello Screening di massa a Vasto. Dalle ore 08:30 alle ore 19:30, in tre diverse sedi: PalaBCC Via dei Conti Ricci, Palestra ex Salesiani Via Santa Caterina da Siena (sede preferenziale la mattina per scuole e minori) e Auditorium Istituto San Francesco a Vasto Marina, sarà possibile fare il tampone nasofaringeo rapido, su base volontaria.

E’ prevista anche questa volta la presenza dell’associazione Ricoclaun. I clown volontari si attiveranno nelle simpatiche attività di clownterapia di mattina, presso la Palestra ex Salesiani per strappare un sorriso anche durante il tampone.

I clown invitano tutti i bambini dai 6 anni in su a partecipare al test insieme un accompagnatore, per contrastare il diffondersi dell’epidemia. L’allegria contagiosa rincuorerà anche i più piccoli.

Si ricorda di compilare la modulistica a nome di chi si sottoporrà al test, per i minori è prevista la firma dei genitori e di portare la tessera sanitaria.