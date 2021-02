La 2C della 'Spataro' di Vasto in collegamento web scopre il Mercato Santa Chiara

Oggi, la classe 2C della scuola primaria “G. Spataro” IC1 Vasto, ha avuto un’esperienza scolastica insolita, in collegamento web ha conosciuto una fruttivendola, la signora Maria Pulina e un pescivendolo il signor Roberto Molino che si trovano al Mercato Santa Chiara. Due mamme della classe, la signora Azzurra e Denise hanno consentito tramite il cellulare, di poter svolgere una lezione interattiva per far conoscere tanti tipi di verdure, legumi, cereali, frutta e tantissimi pesci. Sarebbe stato bello essere proprio lì, ma la pandemia purtroppo non consente uscite didattiche. I bambini in classe sono rimasti stupiti da tutti questi prodotti, in buona parte sconosciuti e anche se dallo schermo della Lim, hanno saputo apprezzare l’attività, che si inserisce in un progetto più ampio di Didattica del Territorio e in particolare nella conoscenza del Brodetto Vastese.

I bambini hanno ammirato le forme e i colori dei prodotti, hanno conosciuto nello specifico il pomodoro mezzo tempo, protagonista del Brodetto e i pesci locali, anche questi quasi sconosciuti. Sono rimasti sorpresi dalla Razza, hanno chiesto dov’era la bocca, meravigliandosi nel vederla. Quando il signor Roberto ha fatto vedere il cavalluccio marino, alcuni bambini si sono alzati per volerlo quasi toccare, perché anche se distanti, sembrava di essere proprio lì.

Grazie di cuore ai due genitori che si sono resi disponibili per quest’attività e alla signora Maria e al signor Roberto che hanno dialogato con i bambini.