“L’ultimo concerto” porta la musica dal vivo in tutta Italia, con una grande iniziativa che coinvolge anche l’Abruzzo

Sarà un evento di portata nazionale in cui oltre 130 live club sabato 27 febbraio 2021 alle 21 trasmetteranno un concerto in streaming gratuito dalle proprie pagine Social e nel sito www.ultimoconcerto.it. L’evento promosso da KeepOn Live, Arci e Assomusica ha la collaborazione di Live DMA. Dalla chiusura dovuta alla pandemia, a distanza di un anno, la musica dal vivo in Italia torna a farsi sentire. I palchi tornano ad illuminarsi tutti nello stesso momento con la partecipazione di band e artisti del panorama musicale italiano, tra cui 99 Posse, Brunori Sas, Colapesce & DiMartino, Cosmo, Giorgio Canali, Lo Stato Sociale, Manuel Agnelli, Marina Rei, Marlene Kuntz, Pinguini Tattici Nucleari, Roy Paci, Roby Facchinetti, Subsonica e molti altri. Si vuole porre l’attenzione sull’assoluta incertezza e instabilità in cui versano attualmente queste realtà. La musica dal vivo è uno degli elementi fondamentali per la crescita degli artisti, del mondo della musica e per la crescita culturale delle persone. Sono spazi dove si respira arte, cultura e conoscenza mediante tante espressioni artistiche. Il 27 febbraio sarà per tutti un momento per rivedere gli artisti che amiamo salire su questi palchi, per emozionarci, mediante la musica.

In Abruzzo tre sono i circoli che parteciperanno all’evento: lo Scumm di via delle Caserme, nel cuore del centro storico di Pescara, che ospiterà i Voina, la rock band già vincitrice del Premio Mei come miglior band emergente del 2016; il Futuro Imperfetto 2.0 di via Bologna, sempre a Pescara, dove si esibiranno I Malati Immaginari di Vasto, duo indie folk che pubblicherà in primavera il suo primo singolo; e il Cantina Majella di Caramanico Terme, dove sarà di scena la band Una Giornata Perfetta. Laura Trivilini, percussionista dei Malati Immaginari dice: "Per noi è una grande soddisfazione trovarci nello stesso cartellone con artisti che amiamo, considerando che l'Abruzzo parteciperà con sole tre band. Inoltre, questa iniziativa è per noi un importante trampolino di lancio per il nostro primo singolo e videoclip, la cui uscita è calendarizzata per fine marzo con l'etichetta discografica Automatic Records, e sarà in promozione nazionale con l'ufficio stampa D-Cod Communication".