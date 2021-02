Un sondaggio per il candidato sindaco del centrodestra

C’ è ancora una situazione di stallo in casa centro-destra in vista delle prossime elezioni amministrative, non ancora si sa quando ( giugno o settembre ) , allorché i cittadini vastesi saranno chiamati a scegliere la nuova composizione del consiglio comunale. In questi mesi le segreterie, locali e regionali, hanno iniziato a discutere ma la convergenza, nonostante l’apertura di vari tavoli di confronto, tarda ad arrivare. Sono usciti anche alcuni nomi ma per il momento ancora nulla. Per questo mi piaceva lanciare una serie di sondaggi da qui alle prossime settimane. La prima domanda, prima di parlare di nomi, chiaramente è capire se l’elettorato di questa corrente politica preferisce un attuale consigliere comunale di minoranza o qualcuno della società civile.

Personalmente la cosa mi incuriosisce molto! A voi la scelta!

