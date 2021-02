“E’ indispensabile promuovere una mobilitazione di massa per scongiurare la chiusura del Tribunale di Vasto”

Considerato che dal decreto Milleproroghe è sparito l’emendamento che avrebbe consentito la proroga del prosieguo delle attività dopo il 14 settembre 2022 del nostro amato Tribunale, è indispensabile promuovere una mobilitazione di massa per scongiurare la chiusura dello stesso.

Tutti i cittadini e tutti i politici del territorio, al di là delle appartenenze partitiche ed ideologiche, devono unirsi per la difesa dell’imprescindibile baluardo della sicurezza e della legalità. Tutti i Sindaci da me contattati si sono dichiarati disponibili e pronti a tornare a Roma per manifestare tutti uniti per la difesa del Tribunale.

Non permetteremo mai che ci venga scippato il Tribunale.