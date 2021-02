Al via i lavori di ammodernamento e riqualificazione al Terminal Bus di Vasto

Nuove pensiline, una biglietteria, una sala di attesa, servizi igienici, colonnine per la ricarica di mezzi elettrici, anche una vasca di raccolta delle acque meteoriche per rendere il terminal bus ecosostenibile ecocompatibile ma anche compatibile con la mobilità sostenibile, rastrelliere per le biciclette e reti di sotto servizi, saranno predisposte al Terminal Bus di Vasto prossimamente, grazie ai lavori di ammodernamento e riqualificazione iniziati oggi.

Un’opera, dice il sindaco Francesco Menna “tanto attesa, frutto del lavoro sinergico del Comune di Vasto e della precedente Giunta regionale di centrosinistra a guida Luciano D’Alfonso. Oltre 400mila euro di fondi del Masterplan tesi a favorire lo scambio intermodale del trasporto, la mobilità elettrica e lo sviluppo sostenibile del territorio.

Un lavoro importante sta prendendo corpo per la nostra città dove l’accoglienza è e sarà all’altezza delle aspettative dei numerosi turisti, dei pendolari e degli studenti.”