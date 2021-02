Evitare assembramenti: "Sappiamo che è dura, ma dobbiamo fare uno sforzo"

"Proseguono in questi giorni i controlli da parte delle forze di Polizia per evitare assembramenti in città. Ma tutti questi sforzi non serviranno a niente se ogni singolo cittadino non farà la sua parte. Evitate di uscire di casa se non strettamente necessario. Gli spostamenti di tutti i cittadini vanno limitati al minimo indispensabile".

Il messaggio è del sindaco di Vasto, Francesco Menna: "Sappiamo che è molto dura, ma dobbiamo fare uno sforzo. Vi chiedo pertanto di collaborare tutti e di aiutarci. Soprattutto i giovani e i giovanissimi che possono essere una colonna importantissima di questo processo. Nessuno si senta escluso. Insieme possiamo farcela. Ma serve la responsabilità e la collaborazione di tutti. Sono qui in prima linea, ma per fermare il virus c'è bisogno dell'aiuto di tutti".