"Finalmente è arrivata la corrente elettrica al Dispensario in Congo”

Ottavio Antenucci, presidente dell’associazione Vita e Solidarietà con immensa gioia comunica che suor Bibiana da Mpasa, in Congo, gli ha dato una notizia stupenda: “Finalmente oggi è arrivata la corrente elettrica al Dispensario in Congo”

“Sono passati nove anni dall'inaugurazione del nostro Dispensario il 12 ottobre 2012 - racconta Ottavio Antenucci.

Allora, nel quartiere di Mpasa la corrente elettrica non c'era e noi abbiamo dovuto comprare ed installare un grosso gruppo elettrogeno per far funzionare tutte le attrezzature del Dispensario e la pompa del pozzo che fornisce l'acqua necessaria. Nella mia ultima visita in Congo a giugno 2019, con mia grande meraviglia e soddisfazione, avevo notato i primi pali per l'elettrificazione, lungo il vialone che dall'aeroporto conduce al quartiere di Mpasa e al nostro Dispensario. Per noi, avere la luce in casa e per le strade, è talmente normale che non ci facciamo neanche più caso e andiamo nel panico se manca solo per qualche minuto. Il quartiere di Mpasa invece era sempre buio, e la gente dall'imbrunire non osava uscire dalle case rischiarate solo da fioche candele.

Suor Bibiana ha voluto farci partecipi della sua gioia inviandoci alcune foto dei lavori di allaccio della corrente al quadro generale del Dispensario. Il gruppo elettrogeno continuerà ad essere utilizzato nelle emergenze.”