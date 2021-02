Pannamore e Pasticceria Prestige tra i migliori Bar d’Italia del Gambero Rosso 2021

E’ uscita la guida Bar d’Italia del Gambero Rosso 2021, e tra i bar della provincia di Chieti, a Vasto due sono i bar d’eccellenza: Pannamore e Pasticceria Prestige.

La guida evidenzia come proprio il settore dei bar sia stato tra i più duramente colpiti dalla pandemia, ma è anche il settore che non molla e che reagisce, si rinnova sempre nel segno della qualità. E’ stato il simbolo della ripartenza l’anno scorso. Il bar non è solo il luogo di un caffè, ma quello dove fermarsi a lavorare grazie al wifi, un luogo per incontri di lavoro, ma anche tra amici. In questi mesi è stata l’attività che ha ideato innovativi servizi di asporto e delivery.

Queste le considerazioni sui due bar vastesi:

“Pannamore, buono e bello sono i cardini su cui il fondatore Sebastiano “Nino” Radoccia, ha costruito l'immagine e la popolarità del suo locale, declinando armoniosamente tutte le opzioni del bar contemporaneo. La prima colazione ha il profumo di fragranti sfoglie e brioches appena sfornate perfette con espressi intensi ed equilibrati,” vetrini” o vellutati cappuccini. Motivo di richiamo è anche la cremeria, con varie delizie come semifreddi, zuccotti, millefoglie in raffinate monoporzioni, senza dimenticare il cioccolato, la pralineria e i torroni. Aperitivo sfizioso e ben curato. Altra sede a Vasto Marina, principalmente gelateria con apertura stagionale. Servizio delivery. “

“Pasticceria Prestige da Lino, questo locale rispecchia il savoir faire e il dinamismo che da sempre contraddistinguono il pasticcere Lino Ciffolilli. Cura e attenzione al dettaglio caratterizzano lo spazio pasticceria e caffetteria collegato con la libreria al piano superiore. Punto a colazione vanno forti i bomboloni alla crema o al cioccolato e le brioche , da gustare con un espresso ben estratto o un buon cappuccino. Per una dolce pausa si sceglie dall’invitante bancone, dove trovano spazio imperdibili crostatine alla frutta, zeppole e bignè, fette di Sacher, torte alle carote, millefoglie ma anche i mini dessert e dolci tipici. Ci si può fermare pure a pranzo per mangiare un piatto caldo, l'aperitivo scorre tra buoni cocktail e pasticceria salata. Cavallo di battaglia le torte da ricorrenza, decorate con gusto. Grandi lievitati per le festività. “

Complimenti ad entrambi i pasticceri per il rispetto della tradizione, la raffinata cura dei dettagli, la cortesia, l’elevata professionalità, tanta creatività e innovazione.