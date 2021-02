Michele Cappa, un profondo amore per lo sport a 360 gradi

Una chiacchierata con Michele Cappa, per parlare della passione verso lo sport, che racconta “ho avuto da sempre”. E’ stato giornalista sportivo da ragazzo e ha collaborato con diverse testate giornalistiche locali e regionali. Tutte queste esperienze sono poi confluite dal 2017 nell’attività di editore di Vasport.it, il sito di informazione sportiva locale, che cura con il Direttore Antonio Del Borrello e tanti collaboratori. Michele Cappa racconta che all’inizio tutto è nato dal desiderio di creare un giornale on line che parlasse solo di sport locale a 360 gradi. Ma in questi anni l’attività si è ampliata e riescono a coprire l’intera Regione Abruzzo. Hanno tanti collaboratori: a Teramo, nella Marsica, a Pescara, a Lanciano e ovviamente anche a Vasto. Oltre al giornale sportivo molto seguite sono le trasmissioni “Amarcord ricordi per passione”, che cura personalmente. Sono 16 per ogni stagione e consentono di approfondire tanti personaggi sportivi di rilievo. Sono puntate itineranti, curate nei particolari. Le ultime sono state girate a Roma e tra gli altri Michele Cappa ha avuto l’opportunità di incontrare Camillo De Nicola, direttore sportivo dell'Avezzano Calcio ininterrottamente dal 1990 al 1997. Nel suo percorso ha raggiunto l'apice quando è stato poi il coordinatore del settore giovanile della Juventus, insieme a Luciano Moggi, fino al 2006.

Michele Cappa, fondatore e socio insieme a Giulio Cieri dell’agenzia di comunicazione Cquadro s.r.l, proprietaria del brand Vasport, dice che Cquadro e Vasport sono complementari. Tutti gli eventi di Vasport sono organizzati da Cquadro. Tra questi c’è la Partita del Cuore e il Premio Vasport, creato nel 2019 per dare un riconoscimento a quegli abruzzesi che sono nel mondo dello sport a livello nazionale e internazionale. Nel 2020 nonostante la pandemia, è stata organizzata la seconda edizione del premio, portando a Vasto il museo nazionale del calcio “Un secolo d’azzurro – Cento anni di storia della nazionale italiana di calcio‘, e tre eventi di presentazione di libri sportivi.

In autunno, quando Don Antonio Totaro, parroco della parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo, ha lanciato la necessità di avere una struttura sportiva nella parrocchia, si è subito attivato con degli sponsor e grazie ai finanziamenti anche della Regione Abruzzo la struttura probabilmente sarà pronta tra Aprile/Maggio 2021.

Tra i progetti futuri, c’è l’organizzazione del prossimo Premio Vasport 2021 che presumibilmente si farà a Fossacesia quest’estate e di tutta una serie di attività sportive, Covid permettendo, per creare un evento sportivo molto ampio che potrebbe dare risalto a tutta la Costa dei Trabocchi in sinergia con tutti i comuni e le associazioni sportive del territorio.

Ho chiesto a Michele Cappa come si può incrementare l’attività sportiva a Vasto. Lui ha detto che è necessario partire dalle strutture sportive e coltivare di più il valore dello sport, anche a scuola. Potrebbe essere molto interessante fare percorsi sportivi e un vero e proprio campionato tra le varie strutture scolastiche, in orario pomeridiano, gestito dalle società sportive del territorio, avvicinandosi al modello sportivo americano.

Potrebbe essere interessante inoltre organizzare attività sportive comunali estive per accogliere anche le necessità turistiche, appoggiandosi alle società sportive.

Sarebbe importante avere uno spazio comunale, anche in periferia, per realizzare una cittadella dello sport, con strutture sportive pensate per soddisfare non solo gli sportivi più esigenti, ma anche le famiglie. Potrebbe diventare un punto di riferimento per chi ama lo sport.