Normative antiCovid violate, sanzioni della Polizia

Nell'ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità, oltre che per la verifica del rispetto delle norme anti - Covid, disposti dal Questore della Provincia di Chieti, Annino Gargano, gli uomini del Commissariato di P.S. di Vasto, nella giornata di ieri, hanno intensificato la loro attività su strada identificando 58 persone, controllando 23 autovetture e 16 persone sottoposte alla detenzione o agli arresti domiciliari.

Durante i controlli, gli uomini della Polizia di Stato hanno accertato 15 violazioni della normativa emanata per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19.

In particolare, nella mattinata di ieri, al fine di verificare l'applicazione delle limitazioni e delle restrizioni della zona rossa, è stato effettuato un controllo all'interno di un'attività commerciale di Vasto la quale, in base alla normativa vigente, poteva essere aperta, gestire gli ordini e le consegne, ma non avere i clienti in sede. All’atto del controllo, sono stati identificati 4 clienti provenienti da fuori regione violando, quindi, tanto il divieto di recarsi in una regione diversa, quanto quello di essere presente in quell'attività senza un valido e giustificato motivo.

Inoltre, altri 3 trasgressori provenienti da fuori regione sono stati fermati ed identificati nei pressi di un fast-food di Vasto; addirittura, uno di questi, era anche sottoposto alla misura cautelare personale dell'obbligo di dimora in un comune della provincia di Campobasso, fatto per il quale è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Nella serata di ieri, invece, una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Vasto, è intervenuta all'interno della villa comunale ove veniva riscontrato un assembramento di ragazzi.

Nella circostanza, sono stati identificati 9 giovani vastesi, di età compresa tra i 17 ed e 27 anni i quali, in spregio alla normativa vigente, si intrattenevano nel parco cittadino senza fornire agli operatori di Polizia una valida giustificazione sulla loro presenza e senza, tra l'altro, mantenere le distanze interpersonali.

I trasgressori sono stati multati e chiamati a pagare un sanzione amministrativa pari a 400,00.

Nei giorni a seguire, la Polizia di Stato intensificherà ulteriormente i controlli nelle strade, nelle piazza e nei luoghi di ritrovo di Vasto; il delicato momento storico anche della nostra provincia, impone il massimo rigore nel rispetto della normativa emergenziale emanata per contenere il contagio da Covid-19.