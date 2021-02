Continuano gli appuntamenti online dedicati alla condivisione di visioni, idee e progetti a supporto dell’iniziativa ‘Vasto Città’.

Il nuovo appuntamento, fissato per sabato 20 febbraio alle ore 15.30 in diretta Facebook (clicca qui), avrà come oggetto principale un confronto sul tema: Vasto: il turismo sostenibile, il target per le famiglie e la bandiera verde.

Gli ospiti di questo appuntamento, moderarti da Mariarosaria Franceschini, sono:

• Dott. Umberto Muzii

Pediatra e Segretario Regionale C.I.PE.

• Prof. Angelo Presenza

Docente di Social Media Marketing e Destination Management - Università del Molise

• Massimo Zanon

Direttore Commerciale Bluserena SpA

• Haiyan, Luciano e Chloe

Digital Modern Family - Content creator, blogger & influencer

Instagram - Facebook

• Caterina Celenza

Presidente Federalberghi Chieti

• Piergiorgio Molino

Presidente Consorzio Vivere Vasto Marina