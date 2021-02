Petizione per realizzare un gattile a Vasto

Considerando la situazione di grave precarietà in cui versano le colonie feline presenti sul territorio comunale, nonostante il quotidiano gravoso lavoro delle “gattare”, che si fanno carico dei costi per la cura dei felini e per la loro sterilizzazione, il Movimento Politico ORA RISPETTO PER TUTTI GLI ANIMALI, nelle persone di Carugno Anna Rita, segretaria della Sezione di Chieti e provincia, e Costanzo Concetta, responsabile della Sezione di Vasto, si rende disponibile a lanciare una petizione popolare da far sottoscrivere a tutti i cittadini per chiedere al Comune di Vasto di dotarsi di un GATTILE. Una struttura che potrebbe avere anche carattere comprensoriale, creata per alleggerire il numero dei gatti presenti nelle colonie e per promuovere la sterilizzazione dei randagi allo scopo di evitare ulteriori nascite, mortalità e infezioni.

Il GATTILE, che il Movimento ORA chiede, potrebbe essere realizzato in località CIPRANETO, lungo la strada provinciale che collega la Fondovalle Sinello a San Lorenzo, sui terreni che il Comune di Vasto ha acquistato

per la costruzione del canile.

Sono tanti i comuni che si sono dotati di un gattile, istituendo una apposita sezione per il ricovero di gatti randagi all’interno del canile (vedi comune di Monza ad esempio). Sarebbe un atto di civiltà e darebbe una

concreta risposta al fenomeno del randagismo.

Se la realizzazione del GATTILE non fosse possibile all’interno del nuovo CANILE, si chiede all’amministrazione comunale di mettere a disposizione delle volontarie un’apposita area in comodato d’uso gratuito, dove poter allestire un rifugio per i gatti randagi o abbandonati. Rappresentante provincia di Chieti Anna Rita Carugno (info +39 371 422 6199) Responsabile Sezione di Vasto Concetta Costanzo (info +39 347 494 8391)