Zona industriale di Punta Penna, strade interne dissestate e piene di buche

Piene di buche e a dir poco dissestate: si presentano così, ancora di più dopo il maltempo dei giorni scorsi, le strade interne all'area industriale del Porto di Punta Penna di Vasto.

Situazione disagevole per i titolari delle imprese del posto, i lavoratori, gli autotrasportatori e gli addetti che quotidianamente raggiungono le varie aziende per i loro lavori e necessità.

L'Arap, l'Agenzia regionale Attività Produttive, preposta allo sviluppo delle attività economiche e industriali della Regione e nata dalla riorganizzazione dei Consorzi per lo sviluppo industriale tra cui quello del Vastese, responsabile per le manutenzioni e i servizi comuni in zona, è chiamata ad intervenire.