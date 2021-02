Il Comitato Civico Arcobaleno sollecita la vaccinazione degli anziani

Molte persone ultraottantenni si sono rivolte al Comitato Civico l’Arcobaleno per sollecitare le vaccinazioni. Gli anziani sono molto preoccupati per il dilagare del virus nella nostra città. Sono reclusi da mesi in casa, evitano contatti con i nipoti e qualsiasi altro contatto sociale. Sono stanchi per questa attesa prolungata. Chiedono l’attuazione della vaccinazione di massa, con priorità per gli ultraottantenni e per le persone fragili.