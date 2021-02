Covid: scuole chiuse a Pescara

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, pensa ad una possibile proroga della sospensione della didattica in presenza nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondarie di primo grado, chiuse già dieci giorni fa, considerando le risultanze scientifiche degli esperti. Dall’incontro con la Prefettura e con i medici della Asl, si analizzeranno i dati della pandemia, i suoi effetti e la sua espansione.

A Pescara e in tutta l'area metropolitana i numeri dei contagi sono in rapida crescita, complice la variante inglese che, secondo le stime, è responsabile di oltre un caso su due. Proprio per questo le province di Pescara e Chieti da ieri sono in zona rossa. La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado potrebbe aiutare a diminuire l’ondata dei contagi.