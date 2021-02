Lino D’Avino dedica “Cercando di te” a tutti gli innamorati

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il cantautore e interprete Lino D’avino, dedica a tutti gli innamorati, per il San Valentino 2021, la canzone “Cercando di te” dei Pooh.

In questa settimana, nel suo profilo Facebook ha inserito una citazione d’amore per suscitare l’attenzione sul vero senso dell’amore, della relazione, fatta di rispetto, di gentilezza, di attenzione, tempo dedicato, di attimi di felicità e l’augurio che fa a tutti gli uomini è quello di trattare la propria donna sempre come una principessa.