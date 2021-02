Vastese, altra bella vittoria: battuta la Recanatese all'Aragona

Terza vittoria di fila e settimo risultato utile consecutivo: non ferma la sua corsa la Vastese di mister Fulvio D'Adderio che all'Aragona batte 2-0 la quotata Recanatese e prosegue la sua decisa risalita in classifica generale.

Protagonista della sfida è il giovane attaccante classe 2002 Blue Junior Mamona, autore di una splendida doppietta con le reti realizzate al 38' della prima frazione, di testa nell'area piccola su invito di Martinez, e con una precisa conclusione dopo una fantastica galoppata solitaria partita dalla sua metà campo involandosi palla al piede verso la porta avversaria nel recupero finale della partita.

Vastese–Recanatese 2–0

Reti: 38’ e 46’ st Mamona

Vastese: Di Rienzo, Di Filippo, Capitanio, Barbarossa (48’ st Cardinale), Obodo (14’ st Lenoci), Diallo, Di Prisco, Diarra (48' st Bernardi), Franzese (22’ st Martiniello), Martinez (14’ st Meola), Mamona. A disposizione: Boccanera, Ferramosca, Solimeno, De Angelis. All. D’Adderio

Recanatese: De Chirico, Ferrante, Pera, Raparo, Liguori (15’ st Titone), Senigagliesi, Pezzotti (15’ st Candidi), Scognamiglio, Donzelli, Gomez, Brunetti. A disposizione: Santarelli, Togola, Curzi, Guercio, Capitani, Giaccaglia, Pennacchioni. All.: Giampaolo

Arbitro: Carlo Palumbo di Bari (Conte di Taranto e Rizzi di Barletta)