Serena Cirone ospite al “Caffè Letterario della Domenica”

Continua con grande successo il “Caffè Letterario della Domenica” ideato da Chiara Iacovitti. L’ospite del 14 febbraio alle ore 15 sarà Serena Cirone, Insegnante di Yog-Up.

L’invito per tutti i genitori e per tutti i bambini è, dice Chiara, di collegarsi alla pagina Instagram “Chiara_nei_libri”, mettersi comodi, per immergersi nel mondo dei libri e dello yoga, giocando con le posizioni, con la possibilità di ascoltare una bellissima storia! Ci sarà anche...una grande sorpresa