Screening anche con la neve

La neve non ferma lo screening di massa. I test gratuiti saranno effettuati anche oggi domenica 14 febbraio, presso il PalaBCC e l'Auditorium San Francesco di Vasto Marina, dalle ore 10.00 alle 18.30. Se qualcuno, per impegni di lavoro o altre necessità, deve sottoporsi al test prima delle 10.00 può farlo. Le sedi sono già attive. Non è necessaria la prenotazione. Basta un documento di riconoscimento, il codice fiscale ed il modulo che è possibile scaricare qui https://www.comune.vasto.ch.it/.../MODULO-SCREENING-COVID...

Ieri sono stati oltre 3000 i tamponi effettuati con 9 positivi che attendono esito del tampone molecolare.