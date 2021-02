Termoli non rinuncia a Carnevale, maghi e clown in videoconferenza

La pandemia da Covid-19 non ferma il Carnevale 2021 a Termoli, pur non potendo organizzare eventi con il pubblico, l’amministrazione comunale ha ideato un piccolo appuntamento da dedicare ai bambini, costretti a casa da diverso tempo soprattutto a seguito dell'istituzione di una zona rossa in 28 centri del Molise.

L'assessore alla cultura Michele Barile ha pensato di coinvolgere i "TermoliGuai", gruppo composto da Mago Checco, Mago Peppe e il fantasista Roberto Di Blasio, insieme all'associazione "Sorridere Sempre Onlus". In videoconferenza i bambini potranno assistere alle performance dei maghi e ai giochi di "Sorridere Sempre Onlus".