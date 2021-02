Le scuole primarie e secondarie di primo grado di Chieti dal 13 febbraio in didattica a distanza

Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha predisposto un’ordinanza che prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza anche per le scuole primarie e secondarie di primo grado (nido comunale, scuola dell’infanzia, scuola elementare, scuola media) a partire dalla giornata di domani, sabato 13 febbraio, fino al 27 febbraio compreso. Il personale amministrativo e non docente resta operativo nelle sedi scolastiche. Una decisione condivisa con il tavolo di monitoraggio della Prefettura, a fronte della riunione avuta stamane.