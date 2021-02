Screening riservato alla scuola “G. Rossetti”

Questa mattina presso la palestra della scuola secondaria di primo grado “Gabriele Rossetti” si è tenuto lo screening riservato agli studenti, insegnanti e al personale ATA. In totale sono stati sottoposti a tampone circa 600 persone.

Si ricorda che lo screening continua Sabato 13 e Domenica 14 febbraio. I tamponi sono gratuiti e saranno effettuati presso il Pala BCC di via Conti Ricci o presso l'Auditorium San Francesco a Vasto Marina, dalle ore 8:30 alle ore 19:30. Non è necessaria la prenotazione. E’ necessaria la tessera sanitaria, un documento e il modulo compilato. Sabato 13 dalle 8,30 alle 14 lo screening al Pala BCC è dedicato al mondo della scuola: alunni e personale scolastico. Sarà presente anche la Ricoclaun per allietare i bimbi.