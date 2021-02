M5S: Ok Scuole superiori chiuse, estendere durata abbonamenti bus'

"Condivido la scelta del presidente Marsilio di chiudere le scuole, “dice in una nota il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi, “visto che i dati di diffusione della pandemia da Covid 19, specialmente in alcuni territori, non sono purtroppo incoraggianti. È necessario però interloquire con le società di trasporto pubblico locale affinché dispongano l'estensione degli abbonamenti degli studenti per i periodi di chiusura forzata delle scuole, che ha comportato l'interruzione delle corse scolastiche". Viene chiesto l'impegno dell'intera Giunta regionale d'Abruzzo per aiutare studenti e famiglie che hanno sottoscritto abbonamenti mensili e che, nei fatti, godranno soltanto per metà del servizio di trasporto.

"Ho inteso estendere la richiesta di ristoro degli abbonamenti - continua Smargiassi - anche per coloro che nel 2020, a causa del lockdown diffuso, hanno goduto solo parzialmente del titolo annuale acquistato per il servizio di scuolabus. È importante essere vicini a tutte le famiglie abruzzesi, anche mediante questi interventi, fortemente provate dalla crisi economica che il Covid porta con sé. Importante in questo senso farsi carico di una situazione che purtroppo interessa tantissimi studenti dell'entroterra abruzzese".