Screening gratuito Covid 19 replica sabato 13 e domenica 14

Nel prossimo Weekend continua lo screening gratuito Covid 19 a Vasto rivolto a tutti i cittadini. Per pubblicizzare l’importante evento è stata creata una nuova grafica messa a disposizione gratuitamente dal Sig. Luciano per promuovere lo screening di massa. Lo slogan: “Insieme per un esame. Uniti e responsabili per un successo. Passaparola”.