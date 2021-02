Parità di genere, presenza femminile da record nelle Poste del territorio

Nei 141 uffici postali della provincia di Chieti, su un totale di 549 dipendenti tra direttori, operatori di sportello e figure di staff, lavorano 384 donne. Il 70%, 5 punti in più della media regionale dei dipendenti di Poste Italiane e ben 16 punti in più di quella nazionale. Inoltre, in tutta la provincia sono 73 le donne che ricoprono incarichi di responsabilità.

A proposito di presenza femminile negli uffici postali, a Chieti particolarmente significativi sono gli esempi delle sedi di Chieti Stazione (via Pescara), dove su un totale di 23 dipendenti le donne sono 18, e Chieti 1 (via Albanese), dove le donne superano gli uomini 10 a 3.

In provincia, tra gli altri, si distinguono le sedi di Lanciano Centro (21 donne e 5 uomini), Lanciano 1 (11 donne e 2 uomini), Francavilla al Mare (14 donne e 4 uomini), Francavilla Rione Alcione (7 donne e un uomo), Atessa (7 donne e 2 uomini), Guardiagrele (10 donne e 4 uomini) e Vasto Centro (22 donne e 12 uomini).

Prezioso, pertanto, il contributo della provincia teatina al conseguimento di tre importanti riconoscimenti ottenuti da Poste Italiane: l’ingresso, per il secondo anno consecutivo, nel Bloomberg Gender Equality Index (GEI), l’indice di riferimento mondiale sulla parità di genere; la certificazione “ Top Employer ”, che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane; la certificazione tra i 50 marchi più forti al mondo secondo Brand Finance ‘Global 500’ 2021, in cui l’Azienda ha scalato la classifica di ben 12 posizioni rispetto allo scorso anno.