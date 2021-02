Screening di massa, primo weekend con più di 5.000 test rapidi e 19 positività rilevate

Si è concluso il primo weekend di screening di massa a Vasto.

Tra le due giornate di sabato e domenica, in totale, sono stati 5.679 i cittadini che si sono sottoposto all'esecuzione del tampone rapido, con 21 casi di positività rilevati e da approfondire con tampone molecolare.

“Ringrazio di cuore tutti coloro che si sono sottoposti al tampone rapido e ringrazio tutti i volontari, la Protezione Civile, la Croce Rossa e i dipendenti comunali, la Scuola Infermieristica di Vasto e le Forze dell’Ordine che in questi giorni hanno prestato il loro servizio gratuitamente per questo importante appuntamento teso ad evidenziare eventuali positività da Sars-Cov-2″, ha affermato il sindaco di Vasto, Francesco Menna.

“Un ringraziamento anche alla dottoressa Anna Suriani, dirigente medico del lavoro in congedo che ha coordinato gratuitamente le fasi di screening e a coloro che hanno messo a disposizione le loro strutture private per lo svolgimento delle operazioni.

Ricordo – prosegue Menna – che lo screening di massa proseguirà anche sabato 13 e domenica 14 febbraio con le stesse modalità. Le sedi interessate: il PalaBCC, l’Auditorium San Paolo, la palestra dell’Oratorio Salesiano e l’Auditorium San Francesco a Vasto Marina, saranno aperte dalle ore 8.30 alle ore 19.30. Partecipare è importante per interrompere quanto prima la catena del contagio. Lo dobbiamo per noi stessi, per i nostri familiari, per i nostri amici e per la nostra comunità”.

DATI PRIMO WEEK END DI SCREENING