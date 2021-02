Abruzzo in 'giallo', riaprono i Musei Civici di Palazzo d'Avalos

L’Abruzzo è giallo e i musei, ad eccezione del sabato e della domenica, possono riaprire.

I Musei Civici di Palazzo d’Avalos sono pronti, e da martedì 9 febbraio vi aspettano a porte aperte.

L’amministrazione comunale per utilizzare al meglio il tempo a disposizione ha deciso di praticare anche altre aperture pomeridiane rispetto all’orario abituale.

Pertanto gli orari attualmente in vigore sono: martedì – mercoledì – giovedì – venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

In linea con le misure di prevenzione per l'emergenza Covid-19, per garantire l'ingresso e la visita, sarà necessario rispettare le regole di comportamento ormai consolidate: rilevamento della temperatura, uso della mascherina, igienizzazione delle mani, rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. Sono previsti inoltre percorsi d’ingresso e di uscita differenziati e, in caso di affluenza consistente, il contingentamento degli ingressi.

Info: Musei Civici di Palazzo d’Avalos, piazza Lucio Valerio Pudente 5 Vasto

334.3407240 - 0873.367773 (in orario di apertura)

palazzodavalos@archeologia.it

www.museipalazzodavalos.it, Facebook: Palazzo d'Avalos – Meraviglia d'Abruzzo