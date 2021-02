Seconda giornata di screening di massa, più di 2.000 partecipanti e 6 positivi nella prima

Seconda giornata di screening di massa a Vasto.

Il Comune informa la cittadinanza che tutti coloro che si sottoporranno volontariamente al tampone rapido gratuito saranno registrati regolarmente. Solo coloro che avranno esito positivo del tampone, entro un’ora dall’esecuzione del test, riceveranno un messaggio e saranno chiamati dalla Asl, che provvederà ad avviarli al drive-in per poter effettuare il tampone molecolare.

Ieri, nel primo giorno dello screening, la piattaforma della Asl, in molti Comuni insieme a Vasto, ha avuto diversi problemi e i messaggi che avrebbero dovuto comunicare l’esito positivo o negativo dei tamponi non sono stati ricevuti da tutti. Pertanto, da oggi si procederà ad informare solo coloro che risulteranno positivi. Nessun messaggio sarà ricevuto da chi ha avuto esito negativo del tampone.

I DATI DEL PRIMO GIORNO. Sono 6 le persone risultate positive su 2.241 che hanno deciso di sottoporsi al test del tampone rapido presso il PalaBCC, l’Auditorium San Paolo, la palestra dell’Oratorio Salesiano e l’Auditorium San Francesco a Vasto Marina.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco Menna: “Ringrazio fortemente tutti i cittadini che hanno deciso di partecipare a questa iniziativa, utile per arginare la diffusione del virus in particolare da parte dei soggetti asintomatici. Il contributo di chi si è sottoposto al test è stato fondamentale per monitorare i contagi nel nostro territorio e tutelare la salute di ciascuno di noi. Fondamentale è stata la collaborazione di tanti operatori sanitari e volontari insieme alla Protezione Civile e Croce Rossa.

Lo screening continua, partecipate”.