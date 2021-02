Nasce “Vasto città” un'idea di gestione che punta sulla comunicazione

Nasce “Vasto Città”, una visione progettuale nata da un team di cittadini che vuole condividere passione e competenze per Vasto. Il progetto è basato su 5 pilastri fondamentali: città mediante l’idea di smart city, sviluppo considerando tutte le possibili aree di crescita, bellezza come radicale miglioramento del decoro, sicurezza sempre più importante e accoglienza come estensione del concetto di turismo. E’ un’idea che include una partecipazione collettiva di idee, progetti, per creare una nuova sinergia che porti alla visione di città per i prossimi 30 anni.

Oggi in un incontro on line, in diretta facebook, con la presenza di Piergiorgio Molino presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina, Marco Corvino per Vasto in Centro, Alessandro Grassi e Giuseppe La Rana per Assovasto, Giuseppe Di Marco presidente DMC Costa dei Trabocchi e di Legambiente Abruzzo, Mattia Perrotta 35 enne Vastese, ha evidenziato come l’idea di gestione di una città sia legata alla comunicazione, al suo volto e come sia importante pensare ad idee vincenti sul Marketing urbano. Pensando alla cultura caleidoscopica di Vasto, alla bellezza di tutti i suoi aspetti più importanti, ha voluto ideare un brand, un logo che fosse formato da più valori: cultura, mare, persone, mobilità, percorsi, per diventare un collante naturale, per saldare sentimenti e culture diverse e per creare un nuovo senso civico. Un logo fatto di elementi essenziali, che potrebbe essere applicato a materiale pubblicitario di vario tipo, che potrebbe diventare un logo identitario, di appartenenza a Vasto, che potrebbe rappresentare la nostra città anche in uno scenario europeo.

Sono stati positivi i riscontri sia tra i presenti che nel numeroso pubblico che ha seguito la diretta facebook.

Il prossimo incontro sarà sulla rigenerazione urbana, sulla creazione di un polo culturale, centro di Smart Working anche a fini turistici.